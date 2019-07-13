В семье главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана произошла трагедия: умер его брат Фарид.

12 июля сообщалось, что Зизу экстренно покинул сбор «бланкос» в канадском Монреале. Как стало известно 13 июля, Зидан уехал из Монреаля, чтобы попрощаться с братом. Причиной смерти 54-летнего Фарида Зидана стал рак. Все члены первой команды «Реала» начали сегодняшнюю тренировку с минуты молчания.

Зидан возглавил мадридцев по ходу сезона-2018/19, сменив Сантьяго Солари.

Ранее «Реал» под руководством француза выиграл 3 Лиги чемпионов за 2,5 года.

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