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Недовольные фаны испортили табличку Гризманна на стадионе «Атлетико»
Фанаты недовольны уходом Антуана в «Барсу».
Радикальные фанаты «Атлетико» испортили памятную табличку Антуана Гризманна на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
После перехода 28-летнего француза в «Барселону» разочарованные болельщики испачкали табличку и заклеили ее клубными стикерами.
- По правилам для получения такой таблички необходимо провести в составе «Атлетико» не менее 100 матчей.
- Гризманн подписал с «Барселоной» пятилетний контракт суммой в 120 миллионов евро.
- «Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.
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