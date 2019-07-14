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Недовольные фаны испортили табличку Гризманна на стадионе «Атлетико»

Недовольные фаны испортили табличку Гризманна на стадионе «Атлетико»
Eurosport

7 мин. назад

Фанаты недовольны уходом Антуана в «Барсу».

Радикальные фанаты «Атлетико» испортили памятную табличку Антуана Гризманна на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

После перехода 28-летнего француза в «Барселону» разочарованные болельщики испачкали табличку и заклеили ее клубными стикерами.

  • По правилам для получения такой таблички необходимо провести в составе «Атлетико» не менее 100 матчей.
  • Гризманн подписал с «Барселоной» пятилетний контракт суммой в 120 миллионов евро.
  • «Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.

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