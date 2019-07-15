Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан попрощался с родным братом Фаридом, который умер на 55-м году жизни из-за онкологического заболевания.

«Фарид, ты брат моего сердца. Ты всегда показывал мне верный путь. Ты всегда был смелым. Ты любил всех, а все любили тебя! Я очень горжусь тобой, ты навсегда в моем сердце», – написал Зидан в инстаграме.

13 июля Зидан экстренно покинул сбор «галактикос» в Монреале, чтобы проститься с братом.

Зизу повторно возглавил мадридский клуб по ходу сезона-2018/19, сменив Сантьяго Солари.

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