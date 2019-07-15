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Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына. Он как Леброн в баскетболе»
Француз уже ждет игры рядом с легендой.
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, как водится всем новичкам каталонского клуба, выразил восхищение игрой Лионеля Месси.
«Месси – тот, на кого равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – источник невероятного счастья. Месси будет легендой для моего сына и детей моего сына. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – цитирует Гризманна Goal.
- Гризманн наконец-то перешел в «Барселону» за сумму отступных – 120 млн евро.
- Правда, мадридцы требуют еще 80 млн, так как по их данным каталонцы вели переговоры с Гризманном еще в марте.
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