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Бартомеу: «Трансфер Гризманна: 85 млн евро – от продажи игроков, 35 млн взяли в кредит»
Занимательная экономика.
Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу раскрыл подробности перехода Антуана Гризманна.
«Это было непростая сделка. Мы очень довольны. Спасибо Гризманну за принятое им решение.
Заявление «Атлетико»? Я разговаривал с ними. Понимаю, что они защищают собственные интересы, но я не думаю, что эта ситуация получит положительное развитие для них. Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте или апреле переговоров не было.
Чтобы осуществить трансфер, мы взяли кредит на 35 млн евро, которые будут выплачены в течение шести месяцев. Еще 85 млн – деньги, которые мы получили благодаря продажам игроков», – цитирует Бартомеу AS.
- Нападающий подписал с «Барселоной» пятилетний контракт.
- «Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.
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