Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу раскрыл подробности перехода Антуана Гризманна.

«Это было непростая сделка. Мы очень довольны. Спасибо Гризманну за принятое им решение.

Заявление «Атлетико»? Я разговаривал с ними. Понимаю, что они защищают собственные интересы, но я не думаю, что эта ситуация получит положительное развитие для них. Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте или апреле переговоров не было.

Чтобы осуществить трансфер, мы взяли кредит на 35 млн евро, которые будут выплачены в течение шести месяцев. Еще 85 млн – деньги, которые мы получили благодаря продажам игроков», – цитирует Бартомеу AS.

Нападающий подписал с «Барселоной» пятилетний контракт.

«Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.

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