На первом сборе в канадском Монреале с основой тренируются Тибо Куртуа, Андрей Лунин и 19-летний Диего Альтубе. Вместе с этим Кейлор Навас дал знать руководству «Мадрида», что он останется с «бланкос», несмотря на безоговорочное место в основе Куртуа.

«Реал» понимает, что с Тибо и Кейлором Лунин не получит много игрового времени, и ищет ему клуб для аренды. В «Мадриде» хотели бы, чтобы это была команда из Ла Лиги. Лучшим вариантом виделся «Бетис» после продажи Пау Лопеса в «Рому», но андалусийцы близки к приобретению Дани Мартина из хихонского «Спортинга».

Если «Реал» не найдет для Лунина клуб с возможным местом основного голкипера в Испании, то продолжит попытки в Европе. Об этом пишет Marca.

Сезон-2018/19 20-летний вратарь молодежной сборной Украины провел в «Леганесе». В чемпионате Испании он сыграл пять матчей и пропустил пять мячей.

С украинской молодежкой Лунин стал чемпионом мира-2019 U-20 и лучшим голкипером турнира.

Лунин стал одним из трех игроков «Реала», бравших трофей в этом сезоне

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