Гризманну дважды за первую тренировку в «Барсе» прокинули мяч между ног
В каталонском клубе суровые порядки.
Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн провел первую тренировку с новой командой и столкнулся с лютой дедовщиной: к звездному новичку из Франции отнеслись без должного уважения и дважды за занятие прокинули мяч между ног.
Сам француз проглотил унижения и отреагировал добродушно.
- Гризманн подписал с «Барселоной» пятилетний контракт на 120 миллионов евро. Такую же сумму отступных выплатила «Барса» «Атлетико».
- «Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.
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