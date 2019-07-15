Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн провел первую тренировку с новой командой и столкнулся с лютой дедовщиной: к звездному новичку из Франции отнеслись без должного уважения и дважды за занятие прокинули мяч между ног.

Сам француз проглотил унижения и отреагировал добродушно.

Гризманн подписал с «Барселоной» пятилетний контракт на 120 миллионов евро. Такую же сумму отступных выплатила «Барса» «Атлетико».

«Атлетико» недоволен условиями трансфера и требует 80 миллионов отступных сверху.

Гризманн: «Месси будет легендой для моего сына. Он как Леброн в баскетболе»

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