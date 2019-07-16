Семейный отдых и поцелуй на фоне заката. Месси и Антонелла проводят отпуск на Карибах
Лео перезаряжает батарейки для нового сезона.
Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила фото из отпуска. По информации Infobae, семья аргентинца проводит отпуск на пляжах Антигуа и Барбуды.
На трех из четырех фотографиях изображены дети пары, а на первой запечатлен милый поцелуй Лео и Антонеллы на фоне заката.
- У Месси и Антонеллы трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.
- Пара официально зарегистрировала отношения в 2017 году.
Месси получил тряпичный мяч за Кубок Америки. Но это не троллинг
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте