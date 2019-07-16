Жена форварда «Барселоны» Лионеля Месси Антонелла Рокуццо выложила фото из отпуска. По информации Infobae, семья аргентинца проводит отпуск на пляжах Антигуа и Барбуды.

На трех из четырех фотографиях изображены дети пары, а на первой запечатлен милый поцелуй Лео и Антонеллы на фоне заката.

У Месси и Антонеллы трое сыновей: Тьяго, Матео и Чиро.

Пара официально зарегистрировала отношения в 2017 году.

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