Getty Images
Пальмери: «Тоттенхэм» предложил за Бэйла 60 млн евро, но готов платить только половину зарплаты
Валлиец стал чуть ближе к возвращению на Альбион.
«Тоттенхэм» рассматривает вариант возвращения валлийского полузащитника Гарета Бэйла.
Лондонцы предложили «Реалу» 60 млн евро за 30-летнего футболиста, но готовы платить игроку только половину от его нынешней зарплаты. Остальные 8,5 млн евро должен взять на себя мадридский клуб, сообщает детали предложения инсайдер Танкреди Пальмери.
- Бэйл играл за «Тоттенхэм» с 2007-го по 2013-й, в 146 матчах он забил 43 мяча.
- Гарет перешел в «Реал» в 2013 году за 100 млн евро – на тот момент рекордные для мирового футбола деньги.
«Пусть дадут мне 51 млн или я останусь и буду играть в гольф». Бэйл высказался партнерам
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте