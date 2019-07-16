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Пальмери: «Тоттенхэм» предложил за Бэйла 60 млн евро, но готов платить только половину зарплаты

Пальмери: «Тоттенхэм» предложил за Бэйла 60 млн евро, но готов платить только половину зарплаты
Eurosport

31 мин. назад

Валлиец стал чуть ближе к возвращению на Альбион.

«Тоттенхэм» рассматривает вариант возвращения валлийского полузащитника Гарета Бэйла.

Лондонцы предложили «Реалу» 60 млн евро за 30-летнего футболиста, но готовы платить игроку только половину от его нынешней зарплаты. Остальные 8,5 млн евро должен взять на себя мадридский клуб, сообщает детали предложения инсайдер Танкреди Пальмери.

  • Бэйл играл за «Тоттенхэм» с 2007-го по 2013-й, в 146 матчах он забил 43 мяча.
  • Гарет перешел в «Реал» в 2013 году за 100 млн евро – на тот момент рекордные для мирового футбола деньги.

«Пусть дадут мне 51 млн или я останусь и буду играть в гольф». Бэйл высказался партнерам

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