18-летний новичок «Реала» Такефуса Кубо поделился эмоциями от перехода в мадридский клуб.

«В Японии страстно болеют за «Реал». Для меня большая гордость играть в лучшем клубе мира. В первую очередь меня поразил высокий уровень всех, кто здесь играет. Тренеры и партнеры очень приветливы, я быстро адаптировался.

Мне нужно пользоваться возможностью, которая выпала. В то же время нужно быть благодарным, ведь не у всех даже просто появляется такой шанс. Я многому учусь как футболист и человек. Как на поле, так и за его пределами. У меня потрясающий период в жизни», – цитирует Кубо Goal.

Кубо находился в системе «Барселоны» с 2011-го по 2015-й.

В том числе и из-за перехода японца «Барсу» наказали 14-месячным трансферным баном в 2014 году .

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