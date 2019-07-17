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19-летний Тугаринов перешел из «Барселоны» в «Эспаньол»

19-летний Тугаринов перешел из «Барселоны» в «Эспаньол»
Eurosport

1 час назад

Это повышение или нет?

19-летний российский защитник Роман Тугаринов, выступавший в системе «Барселоны», стал игроком «Эспаньола».

Роман перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. Тугаринов будет выступать за вторую команду.

  • Роман – уроженец Улан-Удэ, в детстве переехал с родителями в Испанию.
  • Сезон-2018/19 он провел в каталонской «Корелье». Также Тугаринов сыграл четыре матча за сборную России U-20.

«Нет блата и взяток, как в России». В 2009-м в «Барсу» уехал русский защитник – он идет путем Альбы

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