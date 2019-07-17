19-летний Тугаринов перешел из «Барселоны» в «Эспаньол»
Это повышение или нет?
19-летний российский защитник Роман Тугаринов, выступавший в системе «Барселоны», стал игроком «Эспаньола».
Роман перешел в новый клуб в статусе свободного агента. Соглашение рассчитано до лета 2022 года. Тугаринов будет выступать за вторую команду.
- Роман – уроженец Улан-Удэ, в детстве переехал с родителями в Испанию.
- Сезон-2018/19 он провел в каталонской «Корелье». Также Тугаринов сыграл четыре матча за сборную России U-20.
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