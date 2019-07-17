«Атлетико» объявил о трансфере защитника «Тоттенхэма» и сборной Англии Кирана Триппьера. 28-летний футболист подписал с мадридцами контракт на 3 года.

Детали сделки не сообщаются, но английские медиа считают, что футболист обойдется «Атлетико» в 23,2 млн евро.

Триппьер выступал за «Тоттенхэм» с 2015 года, куда перешел из «Бёрнли» за 4,9 млн евро.

За период карьеры в АПЛ Киран провел 107 матчей, забил 2 мяча и отдал 18 голевых передач.

«Атлетико» в межсезонье приобрел уже восьмерых футболистов на общую сумму примерно 220 млн евро.

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