«Атлетико» объявил об еще одной покупке – команду пополнил защитник Марио Эрмосо. 24-летний испанец перебрался на «Ванда Метрополитано» из «Эспаньола».

По данным испанских медиа, «Атлетико» потратил на Марио от 25 до 30 млн евро. Футболист подписал контракт на 5 лет и выбрал 22-й номер.

Эрмосо – девятая покупка «Атлетико» в летнее трансферное окно.

В общей сложности мадридцы потратили уже этим летом более 330 млн евро.

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