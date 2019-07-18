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Эрмосо стал девятым новичком «Атлетико» в летнее трансферное окно
Мадридцы бьют трансферные рекорды.
«Атлетико» объявил об еще одной покупке – команду пополнил защитник Марио Эрмосо. 24-летний испанец перебрался на «Ванда Метрополитано» из «Эспаньола».
По данным испанских медиа, «Атлетико» потратил на Марио от 25 до 30 млн евро. Футболист подписал контракт на 5 лет и выбрал 22-й номер.
- Эрмосо – девятая покупка «Атлетико» в летнее трансферное окно.
- В общей сложности мадридцы потратили уже этим летом более 330 млн евро.
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