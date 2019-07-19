Переход из «Барселоны» в «Реал» или наоборот – история почти неслыханная. В числе отличившихся – великий Роналдо, а теперь к нему присоединился 18-летний японец Такефуса Кубо. Он не выходил в основе испанских грандов, но переход из системы «Барсы» в молодежку «Реала», пусть и транзитом через Японию – событие штучное.

Как Кубо оказался в «Барселоне»?

Каталонские скауты приметили юного японца, когда ему было восемь – на одном из организованных клубом детских лагерей. Кубо стал лучшим на таком сборе, его взяли на заметку, а через год пригласили на детский турнир в Бельгию, где он добился звания MVP. «Барселоне» ничего не оставалось, кроме как позвать его в академию.

Кубо получил прозвище «японский Месси». Он демонстрировал не только отличный дриблинг, напоминая аргентинскую звезду, но и другие необходимые качества: прилежание, ответственность. Парень практически в совершенстве заговорил на испанском и каталонском, и никто в «Барсе» не сомневался, что через несколько лет он наденет сине-гранатовую футболку и выйдет на поле «Камп Ноу».

Почему Кубо вернулся в Японию?

Спустя четыре года, в 2015-м, «Барселона» нарвалась на санкции – ФИФА выявила нарушения при подписании несовершеннолетних игроков. Кубо вернулся в Японию и начал выступления за местный «Токио» под пристальным взглядом селекционеров «Барсы». Разумеется, каталонцы планировали забрать его обратно по достижении 18-летия, но планы сорвались.

Почему Кубо перешел в «Реал»?

«Барселона» пожалела денег на талантливого вундеркинда, который запрашивал миллион евро в год и гарантии попадания в основу в ближайшем будущем. Тут подсуетились скауты «Реала». Пожелания Кубо оказались подъемными для Флорентино Переса (кто бы сомневался), и 1 июля японец подписал контракт с мадридцами. Он назвал «Реал» лучшим клубом мира и больше не вспоминал о «Барселоне». Непатриотично, но зато практично.

«В Японии страстно болеют за «Реал». Для меня большая гордость играть в лучшем клубе мира. В первую очередь меня поразил высокий уровень всех, кто здесь играет. Тренеры и партнеры очень приветливы, я быстро адаптировался.

Мне нужно пользоваться возможностью, которая выпала. В то же время нужно быть благодарным, ведь не у всех даже просто появляется такой шанс. Я многому учусь как футболист и человек. Как на поле, так и за его пределами. У меня потрясающий период в жизни», – цитирует Кубо Goal.

Такефуса Кубо на тренировке «Реала»Getty Images

Теперь он заиграет в мадридской молодежке под предводительством Рауля и когда-нибудь все же выйдет на «Камп Ноу» – но не в сине-гранатовой футболке, а в белой.

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