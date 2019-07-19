Месси хлебнул пива на пляже, словно он простой смертный
Лео тоже человек.
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск перед стартом нового сезона.
Жена 32-летнего футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала его фотографию с пляжа. Месси сидит на лежаке с бутылкой пива в руках.
- Лео и Антонелла встречаются с 2008 года, в 2017-м они поженились.
- Пара воспитывает троих сыновей.
- Месси отдыхает после Кубка Америки, где Аргентина взяла бронзу, а сам футболист стал инициатором скандала с КОНМЕБОЛ.
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