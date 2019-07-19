Instagram

Месси хлебнул пива на пляже, словно он простой смертный

Месси хлебнул пива на пляже, словно он простой смертный
Eurosport

1 час назад

Лео тоже человек.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проводит отпуск перед стартом нового сезона.

Жена 32-летнего футболиста Антонелла Рокуццо опубликовала его фотографию с пляжа. Месси сидит на лежаке с бутылкой пива в руках.

  • Лео и Антонелла встречаются с 2008 года, в 2017-м они поженились.
  • Пара воспитывает троих сыновей.
  • Месси отдыхает после Кубка Америки, где Аргентина взяла бронзу, а сам футболист стал инициатором скандала с КОНМЕБОЛ.

Месси получил тряпичный мяч за Кубок Америки. Но это не троллинг

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте