Getty Images
Marca: атакующее трио «Реала» составят Азар, Бензема и Винисиус
Зидан сделал выбор.
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан определился с основной линией нападения на сезон-2019/20.
По информации Marca, в центре атаки планируется француз Карим Бензема, на левом фланге сыграет бельгийский новичок команды Эден Азар, справа – бразилец Винисиус Жуниор. «Реал» будет играть по схеме 4-3-3 с тремя форвардами.
- В сезоне-2018/19 «Реал» занял третье место в чемпионате Испании.
- За сезон в команде сменилось три тренера – Зидан вернулся в команду после отставок Хулена Лопетеги и Сантьяго Солари.
«Барса» пожалела денег на японского Месси. Его тут же перехватил «Реал»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте