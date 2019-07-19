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Компанию Рамоса оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку деревьев
Серхио корчует не только изворотливых нападающих.
Городской совет испанского муниципалитета Алькобендас под Мадридом наложил санкции на компанию Aguileña de Inversiones SA, связанную с футболистом «Реала» Серхио Рамосом.
Компанию оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку от 60 до 90 деревьев, среди которых сосны, тополя, дубы и оливковые деревья, пишет El Periodico. Aguileña de Inversiones SA обязана заменить их, предоставив городскому совету деревья для посадки в зеленых зонах.
- В прошлом сезоне Рамос сыграл в 42 матчах «Реала», забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.
- В составе сборной Испании футболист выиграл Евро-2008, ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.
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