Городской совет испанского муниципалитета Алькобендас под Мадридом наложил санкции на компанию Aguileña de Inversiones SA, связанную с футболистом «Реала» Серхио Рамосом.

Компанию оштрафовали на 250 тысяч евро за незаконную вырубку от 60 до 90 деревьев, среди которых сосны, тополя, дубы и оливковые деревья, пишет El Periodico. Aguileña de Inversiones SA обязана заменить их, предоставив городскому совету деревья для посадки в зеленых зонах.

В прошлом сезоне Рамос сыграл в 42 матчах «Реала», забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

В составе сборной Испании футболист выиграл Евро-2008, ЧМ-2010 и ЧЕ-2012.

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