«Барселона» ищет игрока, который станет альтернативой Жорди Альбе на левом фланге защиты.

По информации ESPN, в список интересов «сине-гранатовых» попали Давид Алаба из «Баварии», Эктор Фирпо из «Бетиса» и игрок «Аугсбурга» Филипп Макс. 27-летний австриец – приоритетный вариант, однако «Барселона» понимает, что столкнется со сложностями в переговорах с «Баварией», одним из лидеров которой является Давид.

30-летний Жорди Альба выступает за «Барселону» с 2012 года.

В феврале 2019 года испанец продлил контракт с клубом до 2024 года.

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