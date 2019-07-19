Плеймейкер «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси проводит отдых вместе с женой и детьми на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.

По данным Give me Sport, одна ночь на вилле на этом курорте стоит около 5,5 тысяч евро. В месте, где отдыхает Лео, есть собственный пляж с белым песком, а сам остров настолько уединен, что до него можно добраться только на лодке.

В чемпионате Испании-2018/19 Месси забил 36 мячей в 34 матчах.

Лео – второй фаворит на «Золотой мяч»-2019 после Вирджила ван Дейка из «Ливерпуля».

Ван Дейк выиграет у Месси «Золотой мяч». И уже понятно, кому достанется приз в 2020 году

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