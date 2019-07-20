Федерация футбола Испании открыла дело против нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна и его нового клуба.

По информации AS, причиной стала поданная «Атлетико» жалоба. «Барса» заплатила мадридскому клубу 120 миллионов евро, но «Атлетико» требует еще 80, так как, по мнению мадридцев, переговоры 28-летнего игрока с каталонцами начались, когда сумма выкупа еще не снизилась.

Испанская федерация в ближайшее время начнет расследование и установит, были ли нарушены правила ведения переговоров.

Гризманн подписал с «Барсой» пятилетний контракт.

Часть денег за футболиста каталонцам пришлось взять в кредит.

Гризманну дважды за первую тренировку в «Барсе» прокинули мяч между ног

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