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AS: Федерация футбола Испании открыла дело против Гризманна и «Барселоны»
«Атлетико» просто так этот трансфер не оставит.
Федерация футбола Испании открыла дело против нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна и его нового клуба.
По информации AS, причиной стала поданная «Атлетико» жалоба. «Барса» заплатила мадридскому клубу 120 миллионов евро, но «Атлетико» требует еще 80, так как, по мнению мадридцев, переговоры 28-летнего игрока с каталонцами начались, когда сумма выкупа еще не снизилась.
Испанская федерация в ближайшее время начнет расследование и установит, были ли нарушены правила ведения переговоров.
- Гризманн подписал с «Барсой» пятилетний контракт.
- Часть денег за футболиста каталонцам пришлось взять в кредит.
Гризманну дважды за первую тренировку в «Барсе» прокинули мяч между ног
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