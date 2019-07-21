После матча Международного Кубка чемпионов, в котором «Реал» влетел «Баварии» (1:3), Зинедин Зидан рассказал о будущем Гарета Бэйла. Валлиец не играл против немецкого клуба.

«Бэйл не играл, потому что он вот-вот уйдет. Надеемся, что это произойдет скоро. Это будет лучшим вариантом для всех. Мы работаем над его трансфером в новую команду.

У меня нет ничего личного против него, но пришло время, когда вещи должны быть сделаны. Я должен принять это решение. Мы должны измениться.

Уход – это решение тренера, но также и игрока, который понимает расклад. Все изменится, я не знаю, в течение 24 или 48 часов. Но ситуация изменится точно. И это хорошо для всех», – приводит слова Зидана ESPN.

«Реал» готов отпустить валлийца за 80 миллионов евро.

Бэйл перешел в «Реал» в 2013 году из «Тоттенхэма» за 100 миллионов евро.

За мадридцев Гарет сыграл 155 матчей в Ла Лиге, в которых забил 78 мячей.

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