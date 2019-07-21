Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт обругал Зинедина Зидана за его отношение к валлийскому вингеру «Реала».

Ранее француз сказал: «Надеемся, что Бэйл скоро уйдет. Это будем лучшим вариантом для всех». И это очень не понравилось Барнетту.

«Зидан – позорник. Он демонстрирует полное неуважение к игроку, который сделал так много для «Реала». Покинет ли Бэйл Мадрид? Мы работает над этим», – приводит слова агента журналист AFP Том Олнат.

Бэйл сыграл за «Реал» 231 матч, в которых забил 102 мяча и 62 раза ассистировал. Валлиец завоевал с «Мадридом» 13 трофеев.

Зидан провел за «Королевский клуб» 227 игр: 49 голов, 66 голевых передач и 6 трофеев.

Качай приложение Eurosport для iOS или Android