Антуан Гризманн дал интервью, в котором рассказал, боится ли гнева фанатов «Атлетико» и как проведет время с новыми одноклубниками.

Мы все лето читали о том, что раздевалка «Барселоны» против вашего перехода. Как вам теперь в новой команде?

– Нет, нет. Меня очень мило встретили. Там есть специальный человек на случай любой твоей проблемы. Я сходил на ужин с Жорди Альбой, и это помогло мне почувствовать себя увереннее в группе.

Возвращение на «Ванда Метрополитано» обеспокоит вас?

– Нет. Я знаю, что меня будут освистывать. Это часть футбола: они меня очень любили, но, когда кто-то уходит, это ранит. Это как с «Реал Сосьедад»: мой первый визит назад был непростым, но я навсегда сохраню «Сосьедад» и «Атлетико» в сердце, потому что они дали мне так много.

С кем вы будете делить комнату во время турне в Японии?

– Не знаю, будут ли там отдельные комнаты для каждого, но проведу кучу времени, играя с Дембеле в PES и Football Manager. Хотя я предпочитаю играть один в своей комнате, – рассказал Гризманн в интервью Marca.

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