Гарет Бэйл может существенно увеличить доход, если решится на трансфер в Китай.

The Telegraph пишет, что на валлийца претендуют «Цзянсу Сунин» и «Бейцзин Гуоань». При этом второй клуб, базирующийся в Пекине, способен повторить или улучшить оклад Бэйла в «Реале». В этом случае Гарет окажется самым высокооплачиваемым игроком в истории Китая.

The Sun уточняет, что «Бейцзин» готов платить Бэйлу миллион фунтов (1 114 000 евро) в неделю.

На данный момент самым высокооплачиваемым в Китае является Эсекиэль Лавесси: аргентинец получает 558 тысяч евро в неделю.

Самый большой оклад в мире у Лео Месси: суммарно нападающий зарабатывает 130 миллионов евро в год.

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