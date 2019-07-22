Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия может вернуться в Россию из «Жироны».

Как сообщает diaridegirona.cat, Думбия не поедет в предсезонный лагерь клуба в Англии, а останется на базе «Жироны» работать по индивидуальном графику. Все потому, что тренеры и руководство клуба не видит в 31-летнем ивуарийце ценности.

В то же время Сейду интересуются турецкий «Генчлербирлиги» и ряд неназванных русских клубов.

В прошлом сезоне Думбия сыграл 22 матча за «Жирону» и забил три мяча.

В чемпионатах России Сейду провел 108 игр, в которых 66 раз забивал.

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