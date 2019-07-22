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Пальмери: «Реал» готов отдать Себальоса в «Арсенал»
Но потом вернуть обратно.
«Арсенал» готовит за Дани Себальоса 30 миллионов евро.
Итальянский журналист Танкреди Пальмери запостил твит о том, что лондонский клуб уже сделал предложение. «Реал» согласен, но требует включить в контракт игрока опцию обратного выкупа за 40 млн.
- Ранее «Арсенал» интересовала аренда Себальоса.
- В прошлом сезоне Дани оформил три гола за «Мадрид».
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