Other Agency
«Он вел себя как нормальный папа». 11-летний школьник попал на пляж к Месси и поиграл с ним в футбол
Как же повезло этому парнишке!
11-летнему английскому мальчику Маккензи О’Нейлу повезло провести каникулы на одном пляже с плеймейкером «Барселоны» Лионелем Месси и его семьей.
«Месси был вместе со своей семьей на пляже. Я был один и начал бить по мячу в нескольких метрах от того места, где они находились. Папа Лионеля Хорхе бросил мне мяч и спросил, не хочу ли я поиграть вместе с ними. И мы на протяжении 45 минут играли вместе с Тьяго и самим Лео.
Для своих лет Тьяго играет просто фантастически. Жена Месси Антонелла помогала нам общаться, так как она хорошо знает английский. Позже мы искупались вместе с Месси и покатались на лодке.
Играть с Лео в воде было очень весело. Он вел себя как нормальный папа. Ему очень понравилось, что его сын общался и играл с другими детьми», – приводит слова Маккензи GiveMeSport.
- Месси провел отпуск на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.
- Одна ночь на вилле, где остановился Лео, стоит 5,5 тысяч евро.
В отеле нападающего «Барселоны» Лео Месси на Ибице пройдет 4-дневная лесбийская секс-вечеринка