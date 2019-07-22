11-летнему английскому мальчику Маккензи О’Нейлу повезло провести каникулы на одном пляже с плеймейкером «Барселоны» Лионелем Месси и его семьей.

«Месси был вместе со своей семьей на пляже. Я был один и начал бить по мячу в нескольких метрах от того места, где они находились. Папа Лионеля Хорхе бросил мне мяч и спросил, не хочу ли я поиграть вместе с ними. И мы на протяжении 45 минут играли вместе с Тьяго и самим Лео.

Для своих лет Тьяго играет просто фантастически. Жена Месси Антонелла помогала нам общаться, так как она хорошо знает английский. Позже мы искупались вместе с Месси и покатались на лодке.

Играть с Лео в воде было очень весело. Он вел себя как нормальный папа. Ему очень понравилось, что его сын общался и играл с другими детьми», – приводит слова Маккензи GiveMeSport.

Месси провел отпуск на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.

Одна ночь на вилле, где остановился Лео, стоит 5,5 тысяч евро.

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