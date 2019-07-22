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Бывший президент «Реала»: «Когда Зидан возвращался, ему пообещали, что уберут Бэйла»
Кажется, Зизу реально ненавидит валлийца.
Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что коуч «сливочных» Зинедин Зидан хотел избавиться от полузащитника Гарета Бэйла еще в 2018 году.
«Зидан списал Бэйла со счетов еще в начале прошлого сезона – он хотел сохранить в команде Роналду и продать Гарета. Перес не последовал совету Зидана, поэтому Зизу ушел. Когда он вернулся, ему пообещали, что Бэйл уйдет из команды», – заявил Кальдерон.
- Зидан покинул «Реал» по окончании сезона-2017/18 и вернулся в команду по ходу сезона-2018/19 после отставки Сантьяго Солари.
- До Солари с «галактикос» успел поработать бывший коуч сборной Испании Хулен Лопетеги.
Агент Бэйла: «Зидан – позорник»
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