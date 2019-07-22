Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что коуч «сливочных» Зинедин Зидан хотел избавиться от полузащитника Гарета Бэйла еще в 2018 году.

«Зидан списал Бэйла со счетов еще в начале прошлого сезона – он хотел сохранить в команде Роналду и продать Гарета. Перес не последовал совету Зидана, поэтому Зизу ушел. Когда он вернулся, ему пообещали, что Бэйл уйдет из команды», – заявил Кальдерон.

Зидан покинул «Реал» по окончании сезона-2017/18 и вернулся в команду по ходу сезона-2018/19 после отставки Сантьяго Солари.

До Солари с «галактикос» успел поработать бывший коуч сборной Испании Хулен Лопетеги.

Агент Бэйла: «Зидан – позорник»

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