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Бывший президент «Реала»: «Когда Зидан возвращался, ему пообещали, что уберут Бэйла»

Бывший президент «Реала»: «Когда Зидан возвращался, ему пообещали, что уберут Бэйла»
Eurosport

1 час назад

Кажется, Зизу реально ненавидит валлийца.

Бывший президент мадридского «Реала» Рамон Кальдерон рассказал, что коуч «сливочных» Зинедин Зидан хотел избавиться от полузащитника Гарета Бэйла еще в 2018 году.

«Зидан списал Бэйла со счетов еще в начале прошлого сезона – он хотел сохранить в команде Роналду и продать Гарета. Перес не последовал совету Зидана, поэтому Зизу ушел. Когда он вернулся, ему пообещали, что Бэйл уйдет из команды», – заявил Кальдерон.

  • Зидан покинул «Реал» по окончании сезона-2017/18 и вернулся в команду по ходу сезона-2018/19 после отставки Сантьяго Солари.
  • До Солари с «галактикос» успел поработать бывший коуч сборной Испании Хулен Лопетеги.

Агент Бэйла: «Зидан – позорник»

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