Руководство «Барселоны» намеревается продлить контракт с аргентинским полузащитником Лионелем Месси до 2023 года. Об этом сообщают источники ESPN.

Со стороны «Барсы» переговоры возглавит президент клуба Жозеп Бартомеу, интересы 32-летнего Месси представит его отец Хорхе. В текущем контракте Лионеля есть пункт о продлении контракта на сезон, но Бартомеу хочет оставить его на четыре года. К тому времени Месси исполнится 36 лет.

Помимо финансовых условий, Бартомеу гарантирует Месси усиление состава, чтобы «Барселона» впервые с 2015 года смогла выиграть Лигу чемпионов.

Месси провел в «Барсе» всю карьеру.

В случае продления контракта это будет его десятое соглашение с каталонским клубом.

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