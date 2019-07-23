До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара

За последние десять лет Лео Месси поучаствовал в 46% голов «Барселоны» в Ла Лиге. Под участием здесь понимается либо забитый мяч с игры (с пенальти не учитываются), либо результативная передача. По этому показателю Месси – лидер в пятерке ведущих чемпионатов. Сопоставимый результат был только у Антонио ди Натале в «Удинезе» – итальянец поучаствовал в 45% голов клуба. Дальше идут Луис Суарес («Аякс», «Ливерпуль», «Барселона») и Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус») – у них по 39%.

В прошлом сезоне важность Месси для «Барсы» достигла наивысшего масштаба за эти 10 лет. Теория подкрепляется не только визуальными впечатлениями, но и статистикой. Еще никогда Лео не вносил такой вклад в игру «Барсы» – и это с учетом не только Ла Лиги, но и Лиги чемпионов.

В сезоне-2018/19 Месси поучаствовал в 41,3% голах «Барсы» – это рекордный для него показатель за все время ведения статистики. С ожидаемыми голами схожая картина. Вклад Лео – 34,7% от общего xG. И это снова лучший результат с того момента, как Opta начала собирать данные (сезон-2009/10).

Лионель Месси («Барселона»)Getty Images

Еще более критическая отметка – вовлеченность Месси в удары. Лео впервые в карьере поучаствовал в более чем половине ударов «Барсы» – тут учитываются выстрелы самого аргентинца и его передачи под удар партнерам. Показательно, что второй результат Месси – это позапрошлый сезон. Тогда я писал об аномалии, сейчас это уже смахивает на тенденцию.

Вовлеченность Месси в удары «Барсы» (ЛЧ + Ла Лига):

2018/19 – 50,3%

2017/18 – 49,6%

2011/12 – 49,4%

С точки зрения продуктивности и полезности для команды сейчас Лео однозначно на пике. В ранние годы Месси не хватало такой стабильности с последним пасом или ударом. Тогда его фишкой был лишь дриблинг. С прошлой недели его можно смело назвать уникальным и просто выдающимся.

Восемь дней назад аналитики из StatsBomb выложили часть данных о первых сезонах Месси – с 2004/05 (год дебюта) по 2007/08. Их никогда не было в общем доступе – Opta еще не собирала статистику в тот момент, ребята сделали все сами. Их текст – действительно важная штука для гик-индустрии. Теперь о молодом Месси известно чуть больше. Учитывая масштаб Лео, это круто само по себе.

Наиболее впечатляющая часть затрагивала именно обводки. Месси делал их не просто часто, а аномально часто. В сезоне-2005/06 у Лео было 7,4 успешных попытки дриблинга за игру, в сезоне-2006/07 – 7,1, в сезоне-2007/08 – уже 8,4. Последний результат совсем вне закона. Например, в прошлом сезоне у Месси в общей сложности набралось лишь 7,4 попытки обвести – удачными из них были 4,5.

Лионель Месси против «Леванте»Getty Images

Лидеры прошлого сезона по обводкам даже не близки к показателям молодого Лео. Только два игрока в европейских топ-лигах преодолели отметку в шесть удачных попыток – это Адама Траоре из «Вулверхэмптона» (6,5) и Софиан Буфаль из «Сельты» (6,2). То есть, результат каждого из первых трех сезонов Лео круче всех-всех-всех игроков из прошлой кампании.

Более того, это лучше пикового сезона по обводкам от Эдена Азара. Бельгиец – пожалуй, самый стабильный и точно самый топовый дриблер. Он не просто переигрывает соперников, но и сочетает это с достойной результативностью. Но даже его праймовый результат (6,1 в сезоне-2017/18) меркнет на фоне тинейджер-версии Месси.

Индивидуальные перфомансы Лео еще лучше отражают его дриблинг-величие. К примеру, в первом матче за «Барсу» в старте (октябрь-2005, в соперниках «Осасуна») Месси набил 11 обводок – куда больше своего среднего показателя. В течение следующих трех лет у аргентинца было сразу девять игр, когда он обновлял достижение. Рекорд – из той же эпохи. В игре с «Рекреативо» (ноябрь-2007) Лео обвел соперников 18 раз.

Самый культовый гол Месси тоже привязан к его раннему отрезку карьеры и тоже был бы невозможен без дриблинга. В апреле-2007 не повезло «Хетафе». Лео получил мяч на своей половине, сделал 14 касаний и обвел пятерых соперников, включая вратаря, после чего закатил в пустые ворота. Дриблинг со смещением в центр – чуть ли не любимый прием того Месси.

Спустя несколько лет Пеп Гвардиола сказал, что в футболе нет другого игрока, который бы бежал с мячом быстрее, чем без мяча. Фабио Капелло спрашивал, откуда вообще взялся этот дьявол, когда впервые увидел слаломный проход Месси в матче Англии и Аргентины в 2005-м. Самое ужасное, что мы могли лишиться дриблинга Лео, если бы не суровое решение другого тренера – Франка Райкарда.

В многочисленных интервью Лео подчеркивал, что именно голландец был самой важной фигурой в его карьере. Но на самом старте Месси этого не понимал и капризничал. Аргентинец признавался, что решения Франка даже вызывали у него слезы. Одно из них – перевод на правый фланг атаки. Лео привык играть слева или сразу позади нападающего – идея Райкарда спровоцировала у гения редкую вспышку злости.

Риск Франка оправдался. Голландец не хотел, чтобы Лео играл на левом краю – там бы его функции ограничивались навесами в штрафную. Трансфер на правый фланг позволил Месси чаще смещаться в середину, включать дриблинг и располагаться ближе к воротам.

Сделать из обводок целое искусство Лео помогли партнеры. Благодаря их мастерству соперники сталкивались с дилеммой – либо плотно опекать Иньесту и Хави, но оголять опорную зону, либо прикрыть опорную, но дать свободу Иньесте и Хави. Первый вариант облегчал Месси смещения в середину, второй – облегчал «Барселоне» розыгрыш мяча.

Хави, МессиImago

С приходом Дани Алвеса дилемма перебросилась с опорников на крайних защитников. Сценарий был такой: фулбэк следует за Месси в середину, но оставляет зону для врываний Алвеса по флангу, либо опасается подключений Дани и следует за ним в край, но бросает уже Месси. Оба варианта чудовищны.

Интуиция – еще одна фишка Лео. По словам бывшего защитника «Севильи» Фернандо Наварро, Месси был не просто быстр, но и шикарно менял направление. «Сколько уже раз мы видели, как он начинает движение от правого фланга, двигается в середину, приближается все ближе к воротам и потом просто закатывает в дальний угол? Много, очень много раз», – вспоминал Наварро.

С таким резвым Месси не срабатывала даже чистая логика. Еще одна реплика Наварро: «Как-то мы столкнулись с «Барсой» в Кубке Испании, я вышел в защите, закрывал Лео левую ногу и специально направлял его во фланг. Казалось, так будет менее опасно, он же левша, но даже после прохода по краю он пробил в штангу. Андреас Палоп потом крикнул мне, чтобы я направлял его уже в центр. Ну, я так и сделал – через минуту Месси прошел по центру и пальнул уже в крестовину. Я повернулся к Андреасу и сказал: «Говори все, что хочешь – но этот парень пройдет меня в любом случае!»

Фернандо Наварро и Лионель МессиReuters

В какой-то мере Наварро еще повезло – совсем плохие дела были у Клементе Родригеса. В январе 2008-го Месси шесть раз накрутил бывшего защитника «Спартака» в игре с «Эспаньолом» – это до сих пор антирекорд для любого соперника Лео. До конца сезона Родригес не оклемался – защитник провел еще два матча, после чего покинул клуб.

Траектория Месси с тех пор развивалась совершенно иначе. За 11 лет Лео эволюционировал из просто уникального дриблера в самого влиятельного футболиста в истории «Барселоны». Даже диагонали Месси теперь использует по-другому – из самостоятельных проходов с мячом они трансформировались в убойные передачи на Жорди Альбу.

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