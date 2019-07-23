Eurosport

До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара

До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара
Вячеслав Палагин

47 мин. назад

Вы помните его проходы.

За последние десять лет Лео Месси поучаствовал в 46% голов «Барселоны» в Ла Лиге. Под участием здесь понимается либо забитый мяч с игры (с пенальти не учитываются), либо результативная передача. По этому показателю Месси – лидер в пятерке ведущих чемпионатов. Сопоставимый результат был только у Антонио ди Натале в «Удинезе» – итальянец поучаствовал в 45% голов клуба. Дальше идут Луис СуаресАякс», «Ливерпуль», «Барселона») и Криштиану Роналду («Реал», «Ювентус») – у них по 39%.

В прошлом сезоне важность Месси для «Барсы» достигла наивысшего масштаба за эти 10 лет. Теория подкрепляется не только визуальными впечатлениями, но и статистикой. Еще никогда Лео не вносил такой вклад в игру «Барсы» – и это с учетом не только Ла Лиги, но и Лиги чемпионов.

В сезоне-2018/19 Месси поучаствовал в 41,3% голах «Барсы» – это рекордный для него показатель за все время ведения статистики. С ожидаемыми голами схожая картина. Вклад Лео – 34,7% от общего xG. И это снова лучший результат с того момента, как Opta начала собирать данные (сезон-2009/10).

Лионель Месси («Барселона»)

Лионель Месси («Барселона»)Getty Images

Еще более критическая отметка – вовлеченность Месси в удары. Лео впервые в карьере поучаствовал в более чем половине ударов «Барсы» – тут учитываются выстрелы самого аргентинца и его передачи под удар партнерам. Показательно, что второй результат Месси – это позапрошлый сезон. Тогда я писал об аномалии, сейчас это уже смахивает на тенденцию.

Вовлеченность Месси в удары «Барсы» (ЛЧ + Ла Лига):

  • 2018/19 – 50,3%
  • 2017/18 – 49,6%
  • 2011/12 – 49,4%

С точки зрения продуктивности и полезности для команды сейчас Лео однозначно на пике. В ранние годы Месси не хватало такой стабильности с последним пасом или ударом. Тогда его фишкой был лишь дриблинг. С прошлой недели его можно смело назвать уникальным и просто выдающимся.

Восемь дней назад аналитики из StatsBomb выложили часть данных о первых сезонах Месси – с 2004/05 (год дебюта) по 2007/08. Их никогда не было в общем доступе – Opta еще не собирала статистику в тот момент, ребята сделали все сами. Их текст – действительно важная штука для гик-индустрии. Теперь о молодом Месси известно чуть больше. Учитывая масштаб Лео, это круто само по себе.

Наиболее впечатляющая часть затрагивала именно обводки. Месси делал их не просто часто, а аномально часто. В сезоне-2005/06 у Лео было 7,4 успешных попытки дриблинга за игру, в сезоне-2006/07 – 7,1, в сезоне-2007/08 – уже 8,4. Последний результат совсем вне закона. Например, в прошлом сезоне у Месси в общей сложности набралось лишь 7,4 попытки обвести – удачными из них были 4,5.

Лионель Месси против «Леванте»

Лионель Месси против «Леванте»Getty Images

Лидеры прошлого сезона по обводкам даже не близки к показателям молодого Лео. Только два игрока в европейских топ-лигах преодолели отметку в шесть удачных попыток – это Адама Траоре из «Вулверхэмптона» (6,5) и Софиан Буфаль из «Сельты» (6,2). То есть, результат каждого из первых трех сезонов Лео круче всех-всех-всех игроков из прошлой кампании.

Более того, это лучше пикового сезона по обводкам от Эдена Азара. Бельгиец – пожалуй, самый стабильный и точно самый топовый дриблер. Он не просто переигрывает соперников, но и сочетает это с достойной результативностью. Но даже его праймовый результат (6,1 в сезоне-2017/18) меркнет на фоне тинейджер-версии Месси.

Индивидуальные перфомансы Лео еще лучше отражают его дриблинг-величие. К примеру, в первом матче за «Барсу» в старте (октябрь-2005, в соперниках «Осасуна») Месси набил 11 обводок – куда больше своего среднего показателя. В течение следующих трех лет у аргентинца было сразу девять игр, когда он обновлял достижение. Рекорд – из той же эпохи. В игре с «Рекреативо» (ноябрь-2007) Лео обвел соперников 18 раз.

Самый культовый гол Месси тоже привязан к его раннему отрезку карьеры и тоже был бы невозможен без дриблинга. В апреле-2007 не повезло «Хетафе». Лео получил мяч на своей половине, сделал 14 касаний и обвел пятерых соперников, включая вратаря, после чего закатил в пустые ворота. Дриблинг со смещением в центр – чуть ли не любимый прием того Месси.

Спустя несколько лет Пеп Гвардиола сказал, что в футболе нет другого игрока, который бы бежал с мячом быстрее, чем без мяча. Фабио Капелло спрашивал, откуда вообще взялся этот дьявол, когда впервые увидел слаломный проход Месси в матче Англии и Аргентины в 2005-м. Самое ужасное, что мы могли лишиться дриблинга Лео, если бы не суровое решение другого тренера – Франка Райкарда.

В многочисленных интервью Лео подчеркивал, что именно голландец был самой важной фигурой в его карьере. Но на самом старте Месси этого не понимал и капризничал. Аргентинец признавался, что решения Франка даже вызывали у него слезы. Одно из них – перевод на правый фланг атаки. Лео привык играть слева или сразу позади нападающего – идея Райкарда спровоцировала у гения редкую вспышку злости.

Риск Франка оправдался. Голландец не хотел, чтобы Лео играл на левом краю – там бы его функции ограничивались навесами в штрафную. Трансфер на правый фланг позволил Месси чаще смещаться в середину, включать дриблинг и располагаться ближе к воротам.

Сделать из обводок целое искусство Лео помогли партнеры. Благодаря их мастерству соперники сталкивались с дилеммой – либо плотно опекать Иньесту и Хави, но оголять опорную зону, либо прикрыть опорную, но дать свободу Иньесте и Хави. Первый вариант облегчал Месси смещения в середину, второй – облегчал «Барселоне» розыгрыш мяча.

Хави, Месси

Хави, МессиImago

С приходом Дани Алвеса дилемма перебросилась с опорников на крайних защитников. Сценарий был такой: фулбэк следует за Месси в середину, но оставляет зону для врываний Алвеса по флангу, либо опасается подключений Дани и следует за ним в край, но бросает уже Месси. Оба варианта чудовищны.

Интуиция – еще одна фишка Лео. По словам бывшего защитника «Севильи» Фернандо Наварро, Месси был не просто быстр, но и шикарно менял направление. «Сколько уже раз мы видели, как он начинает движение от правого фланга, двигается в середину, приближается все ближе к воротам и потом просто закатывает в дальний угол? Много, очень много раз», – вспоминал Наварро.

С таким резвым Месси не срабатывала даже чистая логика. Еще одна реплика Наварро: «Как-то мы столкнулись с «Барсой» в Кубке Испании, я вышел в защите, закрывал Лео левую ногу и специально направлял его во фланг. Казалось, так будет менее опасно, он же левша, но даже после прохода по краю он пробил в штангу. Андреас Палоп потом крикнул мне, чтобы я направлял его уже в центр. Ну, я так и сделал – через минуту Месси прошел по центру и пальнул уже в крестовину. Я повернулся к Андреасу и сказал: «Говори все, что хочешь – но этот парень пройдет меня в любом случае!»

Фернандо Наварро и Лионель Месси

Фернандо Наварро и Лионель МессиReuters

В какой-то мере Наварро еще повезло – совсем плохие дела были у Клементе Родригеса. В январе 2008-го Месси шесть раз накрутил бывшего защитника «Спартака» в игре с «Эспаньолом» – это до сих пор антирекорд для любого соперника Лео. До конца сезона Родригес не оклемался – защитник провел еще два матча, после чего покинул клуб.

Траектория Месси с тех пор развивалась совершенно иначе. За 11 лет Лео эволюционировал из просто уникального дриблера в самого влиятельного футболиста в истории «Барселоны». Даже диагонали Месси теперь использует по-другому – из самостоятельных проходов с мячом они трансформировались в убойные передачи на Жорди Альбу.

Еще темы из чемпионата Испании:

Сила расстановки. Гризманн лучше Неймара, «Барса» должна выбрать француза

«Барса» пожалела денег на японского Месси. Его тут же перехватил «Реал»

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте