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Агент Бэйла: «Гарантирую, в аренду Гарета не отправят»

Агент Бэйла: «Гарантирую, в аренду Гарета не отправят»
Eurosport

1 час назад

Агент строг и готов к бою с «Мадридом».

Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал возможность аренды валлийца.

«Не будет никаких импровизированных сделок, чтобы отправить его из клуба. Гарет – один из лучших игроков на планете. Я могу гарантировать вам, что он не будет отдан в аренду ни одному клубу.

Если появится что-то, что нас устроит, то все изменится, и он уйдет через день или неделю. Или он все еще может быть игроком «Реала» три года по контракту», – сказал Джонатан Барнетт Sky Sports.

  • В случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Гарет станет самым высокооплачиваемым игроком Китая.
  • По слухам, Бэйл не попал в заявку на товарищеский матч с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом.

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