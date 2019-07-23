Агент Гарета Бэйла Джонатан Барнетт прокомментировал возможность аренды валлийца.

«Не будет никаких импровизированных сделок, чтобы отправить его из клуба. Гарет – один из лучших игроков на планете. Я могу гарантировать вам, что он не будет отдан в аренду ни одному клубу.

Если появится что-то, что нас устроит, то все изменится, и он уйдет через день или неделю. Или он все еще может быть игроком «Реала» три года по контракту», – сказал Джонатан Барнетт Sky Sports.

В случае перехода в «Бейцзин Гуоань» Гарет станет самым высокооплачиваемым игроком Китая.

По слухам, Бэйл не попал в заявку на товарищеский матч с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом.

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