Зидан никогда не считал Бэйла идеальным игроком для «Реала». В феврале 2013-го Зизу посетил матч «Тоттенхэма» против «Лиона» по поручению Фло Переса – президент уже приметил долговязого британца на роль преемника Роналду. Формально Зидан работал в академии, но президент «Реала» прислушивался к мнению бывшего советника и директора первой команды.

Дубль Бэйла с голом на 90-й минуте принес «шпорам» победу над французами, но все равно не впечатлил Зидана так же, как Переса. Уже тогда между будущим тренером и боссом клуба наметилось противостояние из-за Гарета: Зизу считал валлийца слишком прямолинейным и не хотел, чтобы «Реал» адаптировался под британский стиль. Даже великолепная форма Бэйла в сезоне-2012/13 не убедила легенду «Реала».

С тех пор Гарет отыграл за «Реал» шесть лет, а антипатия тренера переросла во взаимный конфликт. Для мадридских болельщиков Зизу олицетворяет класс во всем, но нежелание Бэйла покидать клуб разозлило элегантного француза. Перед товарищеским матчем против «Баварии» он сказал, что Бэйл – не проблема и изобразил толерантность, но после игры взорвался и высказался начистоту: «Бэйл не играл, потому что близок к уходу. Надеюсь, он сможет уйти поскорее. Мы работаем над этим».

Карьера Бэйла в «Реале» действительно зашла в тупик, но даже это не оправдало реплику Зидана. После провального сезона Бэйл превратился в изгоя, хотя в другом топ-клубе еще до этого стал бы легендой. Несмотря на кризис и травмы, Гарет наколотил 102 мяча и почти догнал маэстро Зидана по ассистам (66 против 65). Бэйл составил убийственную связку с Роналду и Бензема, взял чемпионство, унизил «Барсу» забегом против Бартры и собрал четыре Кубка чемпионов с решающими мячами – он объективно вписал имя в историю «галактикос».

Несмотря на это, Роналдо и Фигу в столице Испании по-прежнему вспоминают с ностальгией, а Бэйла склоняют к трансферу в Китай – Зидана и фанатов откровенно бесит нежелание Гарета пойти на понижение зарплаты и уехать куда-нибудь в Европу. Неблагодарность фанатов и забывчивость тренера напомнили про оборотную сторону «Реала»: клуб часто обращался безжалостно с игроками, которые не приносили пользу в конкретный момент.

Проблема в том, что Бэйл уступил Зидану и другим божествам «Реала» по эмоциональному воздействию. Его встретили как гламурную звезду, но он повел себя по-другому: не светился громкими интервью, не стал заменой Роналду и не признался в любви Испании. «Мадрид» Переса – бесконечная гонка, в которой каждый день нужно подтверждать величие. Если ты провел несколько слабых игр или не произнес правильных слов – тебя уничтожат свист домашнего стадиона и критика тренера.

Гарет БэйлGetty Images

Бэйла сравнивали с величайшим бомбардиром «Реала», который конкурировал с ним каждую неделю. Он тренировался под руководством Зидана, которого неизменно поддерживали болельщики. При таком давлении Гарету критически не хватало поддержки, но он оказался не в том клубе, где трудности игроков влияют на традиции и концепцию. Жизнь Бэйла превратилась в войну между Зиданом и агентом Джонатаном Барнеттом, который назвал тренера позорищем.

Противостояние с Бэйлом – уникальный случай для Зизу. За последние годы именно француз улучшил имидж «Реала»: отказался от бездумных трансферов, занялся молодежью и сплотил сборную звезд. Перес наконец получил команду-династию, о которой мечтал. Но травля Бэйла – новый удар по репутации тренера и «Мадрида». Ожесточенный Зизу повел себя так, будто Гарет – его заклятый враг и проигнорировал все его положительные качества.

Зидан не нашел места для валлийца и не сгладил конфликт, а вывел скандал на новый уровень. Из-за этого «Реал» снова кажется безразличным и иррациональным. Бэйл открыто возмутился пренебрежением тренера после победы в ЛЧ над «Ливерпулем», но в предсезонном турне-2019 ведет себя как образцовый профессионал. Пока Зидан психует, Гарет не устроил шоу в духе Гризманна и Неймара, а вышел в нужный момент и забил.

Это не значит, что Бэйл заслужил место в основе и освобождение от критики, но провальный сезон не перечеркнул достижения и талант Гарета. Травмы и стиль игры – не вина валлийца, а особенности физиологии и техники, поэтому его изгнание из команды означает лишь признание мадридскими боссами своего непрофессионализма. Они санкционировали трансфер и не придумали, как его раскрыть.

«В «Реале» он окружен очень техничными игроками: Кроосом, Иско, Модричем, – анализировал Бэйла Хуанде Рамос в прошлом году. – Главным преимуществом Гарета является его мощь. Он отличается от большинства игроков, которых используют в команде. Нельзя сделать из него Крооса или Модрича, потому что у него другие характеристики. Точно так же нельзя ожидать, что Модрич будет носиться, как Гарет».

Даже сдавший Бэйл намного сильнее и быстрее почти любого игрока «Реала». Он уступает в технике Озилу, Иско и даже опальному Хамесу, но это не доказывает его бесполезность. Гарет лучше всего играл на выезде, когда соперник противостоял «Релау» на равных – у валлийца появлялось пространство для спринтов. В таких матчах он полезен для «Реала» даже сейчас, несмотря на противоречивое положение в команде.

Еще одна проблема Бэйла в «Реале» – статус чужака. Он конкурировал за место в основе с кумиром испанцев Иско, а медиа топили замкнутого британца кликбейтами. Куртуа рассказал, как Бэйл отказался от ужина с командой из-за режима и раннего отбоя – если бы так сделал Роналду, болельщики восхитились бы профессионализмом Криштиану, а Гарета сочли унылым интровертом.

Другими аргументами против Бэйла выступили страсть к гольфу и плохое знание испанского. Для Испании спорт с клюшками и лунками – экзотика, а проблемы с языком вызвали почти общенациональное возмущение. Появились слухи, что Гарет интересовался переходом в «Челси», потому что рядом с базой клуба расположены отличные поля для гольфа. В августе 2017-го телеведущий Хосеп Педрероль высмеял игрока: «Если кто-то предложит 100 миллионов, Бэйла нужно продать и сказать «спасибо». «Спасибо» по-английски, потому что «грасиас» он не поймет».

Даже позитивный Марсело в прошлом сезоне раскритиковал одноклубника: «Бэйл говорит только по-английски, а между собой мы изъясняемся жестами». Было бы странно, если бы за пять с половиной лет в Испании Гарет действительно не выучил необходимых фраз, но Хуанде Рамос заверил, что игроку мешает лишь скромность: «Он прекрасно понимает по-испански и говорит на этом языке. Он не общается по-испански с медиа, так как немного стесняется ошибок. Но он идеально понимает одноклубников и тренера. Я знаю это, потому что разговаривал с ним».

Зидан, медиа и болельщики «Реала» скептически отнеслись к Бэйлу с самого начала. После первого неудачного матча в дебютном сезоне Marca наградила его разгромной рецензией: «Бэйл не знает, как играть в футбол. Он умеет только бегать». Мадридисты забыли о качествах Гарета, сделавших его суперзвездой в Англии: эффектных лонгшотах, атлетизме, игре головой, скиллах. Его стиль зависит от скорости больше, чем от техники, но не становится от этого ущербным.

Неделикатность и бескомпромиссность Зидана в ситуации с Бэйлом сыграли против тренера. После травмы Асенсио, который выбыл до конца сезона, Гарет идеально подстрахует остальных вингеров и разнообразит атаку. Но токсичная атмосфера в команде из-за конфликта с тренером уменьшает шансы Бэйла на будущее в «Реале» даже при таком раскладе. Он испортил отношения с клубом не из-за скандального характера, любви к гольфу или ненависти к языку тореадоров. Предрассудки, сплетни и предвзятость просто не дали ему шанса.

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