Президент Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал претензии мадридского «Атлетико» к «Барселоне» по поводу суммы отступных за нападающего Антуана Гризманна.

«Атлетико» подал жалобу и поставил под сомнение регистрацию трансфера Гризманна в «Барселону». Процесс уже привели в действие. Представители обоих клубов должны будут лично встретиться и урегулировать это дело.

Возможен такой расклад, при котором мы заблокируем переход футболист. Руководству Ла Лиги нужно будет решить, что предпринять в таком случае», – заявил Тебас в эфире радиостанции Onda Cero.

Также босс Примеры добавил, что «Атлетико» отправил подобные документы в Испанскую федерацию футбола и гражданский суд.

Претензии владельцев и менеджеров «индейцев» заключаются в том, что они подозревают Антуана Гризманна и «Барселону» в сговоре. Они обвиняют футболиста и каталонский клуб в предварительном соглашении, заключенном весной 2019 года.

В июле этого года отступные за Гризманна упали с 200 миллионов евро до 120. «Барса» подтвердила, что заплатила за француза 120 млн евро.

В первом матче Гризманна «Барса» пропустила 2 мяча от «Челси»

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