19 июля после непродолжительной болезни скончался голландский актер Рутгер Хауэр – победитель и номинант премии «Золотой глобус», снявшийся более чем в сотне фильмов. Хауэру было 75 лет. О смерти актера сообщили 24 июля.

Несмотря на вереницу запоминающихся ролей, спортивные болельщики полюбили его как Руди ван дер Мерве – доброго тренера мадридского «Реала» середины нулевых. В фильме «Гол 2» Хауэр в образе босса королевского клуба убеждал перейти в команду скромного игрока «Ньюкасла» и сделал это вместе с Флорентино Пересом. Кажется, что с тех пор ничего не изменилось.

«Я могу дать совет: сначала прислушайся к сердцу, затем к голове, а потом жена скажет, что делать», – мудрый совет от ван дер Мерве, который наверняка запомнили все: эта цитата – одна из самых ярких в фильме, где «Реал» показан со всей правдоподобностью.

Футболистов играли не только профессиональные актеры – для камео были приглашены Зинедин Зидан, Дэвид Бекхэм, Икер Касильяс, Роналдо и Роберто Карлос. Игровые сцены были показаны с их участием, а на лавке «Сантьяго Бернабеу» сидел Рутгер Хауэр, в чьей тренерской карьере были и поражения – в фильме показана нарезка домашнего влета «Реала» (0:3) в Класико сезона-2005/06.

«Гол 2» не потряс заоблачными кассовыми сборами и полнотой сюжета: в рецензиях жаловались на затянутость и драму ради драмы, которая вытеснила футбольную составляющую. Но все сошлись во мнении, что фильм стоит посмотреть из-за игры Рутгера Хауэра, который вписался в систему «Реала» не хуже Фабио Капелло, Хуанде Рамоса и других тренеров той эпохи.

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