«Реал» или «Барса»? Угадай, где дольше играли Черышев, Гризманн, Зидан и другие топы Примеры

Квизы

Испанская Примера – настоящий рассадник настоящих звезд, а некоторые из них поиграли и за «Барселону», и за мадридский «Реал».

Новый тест от Eurosport.ru напомнит тебе, кто из легенд и действующих игроков провел больше времени в том или ином клубе. Дерзай!

И еще парочка тестов:

«Интер» или «Ювентус»? Угадай, где дольше играли Наингголан, Квальярелла и другие топы Серии А

«Бавария» или «Боруссия»? Угадай, где дольше играли Левандовский, Хуммельс и другие топы Германии

«МЮ» или «Ливерпуль»? Угадай, за кого играли больше Погба, Салах, Стерлинг и другие топы Англии

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