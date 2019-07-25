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«Реал» или «Барса»? Угадай, где дольше играли Черышев, Гризманн, Зидан и другие топы Примеры
Квизы
Придется напрячь память.
Испанская Примера – настоящий рассадник настоящих звезд, а некоторые из них поиграли и за «Барселону», и за мадридский «Реал».
Новый тест от Eurosport.ru напомнит тебе, кто из легенд и действующих игроков провел больше времени в том или ином клубе. Дерзай!
И еще парочка тестов:
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