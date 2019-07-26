Боссы «Барселоны» понимают, что сейчас в центре поля у команды слишком много футболистов: Де Йонг, Ракитич, Роберто, Видаль, Бускетс, Артур, Аленья, Рафинья и Коутиньо. Руководство уже обдумало варианты и решило, что выгоднее всего будет расстаться с хорватом и чилийцем.

Marca уточняет, что покинуть клуб может как один, так и оба футболиста сразу. Многое в этом вопросе зависит от спроса и предложений на полузащитников, а еще от трансфера Неймара из «ПСЖ».

Если позиция Видаля неизвестна, то Ракитич хочет остаться в «Барселоне». Он уверен, что приспособится к требованиям Вальверде и все еще может стать важным звеном.

Покинуть «Камп Ноу» может и Малком. Бразилец заинтересовал дортмундскую «Боруссию», которая, по информации Goal, готова потратиться на 42 млн евро.

22-летний Малком забил четыре мяч и выполнил два ассиста в 24 матчах прошлого сезона.

У 31-летнего Ракитича 3+5 в 34 матчах Примеры, у 32-летнего Видаля - 3+7 в 33 играх.

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