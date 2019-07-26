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Месси сыграл в футбол с детьми и собакой Халком, мощи которой позавидует сам супергерой

Месси сыграл в футбол с детьми и собакой Халком, мощи которой позавидует сам супергерой
Eurosport

25 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Халк огромен, но очень добр.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси погонял мяч со своими детьми и еще одним необычным товарищем.

Партнером семьи Месси по игре стала их собака по кличке Халк. Размеры французского мастифа оправдывают кличку – пес не только огромен, но и мускулист. На видео Халк пытается отобрать мяч у Лео, Тьяго и Матео.

  • Месси провел отпуск на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.
  • «Барса» планирует предложить Лео новый четырехлетний контракт.

До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара

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