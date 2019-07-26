Нападающий «Барселоны» Лионель Месси погонял мяч со своими детьми и еще одним необычным товарищем.

Партнером семьи Месси по игре стала их собака по кличке Халк. Размеры французского мастифа оправдывают кличку – пес не только огромен, но и мускулист. На видео Халк пытается отобрать мяч у Лео, Тьяго и Матео.

Месси провел отпуск на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.

«Барса» планирует предложить Лео новый четырехлетний контракт.

До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара

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