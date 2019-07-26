Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья раскритиковал руководство клуба за то, что его 21-й номер был передан новичку Френки де Йонгу.

«Мне не понравилось, что руководство пообещало мой 21-й номер Де Йонгу, даже не сказав мне об этом. Вопрос о том, будет ли Френки носить 21-й номер, мы должны были решить с ним.

Это неправильно. Я всегда вел себя уважительно по отношению к «Барселоне», – приводит слова Аленьи Marca.

Де Йонг присоединился к «Барсе» из «Аякса», за его трансфер каталонцы выложили 75 млн евро.

В чемпионате Испании-2018/19 Аленья провел 17 матчей и забил два мяча.

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