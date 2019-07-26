Валлийский полузащитник Гарет Бэйл перейдет из мадридского «Реала» в китайский «Цзянсу Сунин», сообщает Marca.

30-летний игрок подпишет с клубом из Поднебесной контракт на три года, его зарплата составит 22 миллиона евро в год. Какую компенсацию за Бэйла получит «Реал», пока неизвестно.

Действующий контракт валлийца с «галактикос» рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на Бэйла.

Агент Бэйла: «Зидан – позорник»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android