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Marca: Бэйл перейдет в «Цзянсу Сунин» на зарплату 22 млн евро в год

Marca: Бэйл перейдет в «Цзянсу Сунин» на зарплату 22 млн евро в год
Eurosport

13 мин. назад

Кажется, нам пора прощаться с Гаретом как с большим игроком.

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл перейдет из мадридского «Реала» в китайский «Цзянсу Сунин», сообщает Marca.

30-летний игрок подпишет с клубом из Поднебесной контракт на три года, его зарплата составит 22 миллиона евро в год. Какую компенсацию за Бэйла получит «Реал», пока неизвестно.

  • Действующий контракт валлийца с «галактикос» рассчитан до 30 июня 2022 года.
  • Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на Бэйла.

Агент Бэйла: «Зидан – позорник»

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