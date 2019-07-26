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Marca: Бэйл перейдет в «Цзянсу Сунин» на зарплату 22 млн евро в год
Кажется, нам пора прощаться с Гаретом как с большим игроком.
Валлийский полузащитник Гарет Бэйл перейдет из мадридского «Реала» в китайский «Цзянсу Сунин», сообщает Marca.
30-летний игрок подпишет с клубом из Поднебесной контракт на три года, его зарплата составит 22 миллиона евро в год. Какую компенсацию за Бэйла получит «Реал», пока неизвестно.
- Действующий контракт валлийца с «галактикос» рассчитан до 30 июня 2022 года.
- Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что не рассчитывает на Бэйла.
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