«Барселона» предложит капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт.

Нынешнее соглашение Месси рассчитано до окончания сезона-2020/21, поэтому в клубе уже думают о продлении. Однако ни одна из сторон ничего не предпринимает для переговоров, сам футболист также ждет подходящего момента.

В руководстве «Барселоны» спокойны, поскольку договор действует еще два года, а Месси лично заявлял, что останется в Каталонии до завершения карьеры. Клуб рассчитывает, что на будущей встрече с Лионелем и его агентом (его отцом Хорхе Месси) объявит им о предложении пожизненного контракта.

Такое же соглашение, рассчитанное до конца карьеры, подписывал другая легенда «Барсы» Андрес Иньеста. Об этом пишет газета El Mundo Deportivo.

Текущий контракт с отступными в 700 миллионов евро Лионель подписал в ноябре 2017 года.

В сезоне-2018/19 Месси провел за «Барселону» 50 матчей, в которых забил 51 мяч.

До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара

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