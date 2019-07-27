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«Барселона» предложит Месси контракт до конца карьеры
А мы думали, у Лео и без бумаг пожизненное соглашение с «Барсой».
«Барселона» предложит капитану команды Лионелю Месси пожизненный контракт.
Нынешнее соглашение Месси рассчитано до окончания сезона-2020/21, поэтому в клубе уже думают о продлении. Однако ни одна из сторон ничего не предпринимает для переговоров, сам футболист также ждет подходящего момента.
В руководстве «Барселоны» спокойны, поскольку договор действует еще два года, а Месси лично заявлял, что останется в Каталонии до завершения карьеры. Клуб рассчитывает, что на будущей встрече с Лионелем и его агентом (его отцом Хорхе Месси) объявит им о предложении пожизненного контракта.
Такое же соглашение, рассчитанное до конца карьеры, подписывал другая легенда «Барсы» Андрес Иньеста. Об этом пишет газета El Mundo Deportivo.
- Текущий контракт с отступными в 700 миллионов евро Лионель подписал в ноябре 2017 года.
- В сезоне-2018/19 Месси провел за «Барселону» 50 матчей, в которых забил 51 мяч.
До появления статистики Месси был уникальным дриблером. Тот Лео даже круче пикового Азара