Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал, что мечтал выступать за одну команду вместе с Лионелем Месси.

– Отчаянно хочу наконец-то сыграть вместе с Лео. Хочу встретиться с ним, познакомиться, понаблюдать за ним на тренировках. Хочу играть вместе с Месси и ассистировать ему, это будет действительно здорово.

– Представлял ли ты возможные игровые ситуации с Лео?

– Да, я представлял, лежа в кровати, на тренировке, когда смотрел видео. Ты как бы крутишь кино в своей голове. Я знаю, что все сложится хорошо, – приводит слова Гризманна Diario Sport.

«Барса» заплатила за трансфер Антуана 120 млн евро.

«Атлетико» хочет от «сине-гранатовых» еще 80 млн. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что переход Гризманна в «Барсу» может быть отменен.

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