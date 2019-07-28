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Орнштейн: «Реал» отменил сделку по Бэйлу, игрок останется в Мадриде
Неожиданный поворот.
Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «Реал» отменил сделку по трансферу Гарета Бэйла в китайский «Цзянсу Сунин».
«По состоянию на сегодняшний день Бэйл останется в «Реале», – написал Орнштейн в твиттере.
Ранее сообщалось, что 30-летний валлийский полузащитник переедет в китайскую Суперлигу и получит 3-летний контракт с зарплатой 22 млн евро в год.
- Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году.
- В составе «королевского клуба» Гарет четырежды выигрывал Лигу чемпионов, забив победные мячи в финалах 2014 и 2018 годов.
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