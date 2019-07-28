Инсайдер Дэвид Орнштейн сообщил, что «Реал» отменил сделку по трансферу Гарета Бэйла в китайский «Цзянсу Сунин».

«По состоянию на сегодняшний день Бэйл останется в «Реале», – написал Орнштейн в твиттере.

Ранее сообщалось, что 30-летний валлийский полузащитник переедет в китайскую Суперлигу и получит 3-летний контракт с зарплатой 22 млн евро в год.

Бэйл стал игроком «Реала» в 2013 году.

В составе «королевского клуба» Гарет четырежды выигрывал Лигу чемпионов, забив победные мячи в финалах 2014 и 2018 годов.

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