Испанское издание AS провело опрос среди поклонников мадридского «Реала» касательно французского коуча Зинедина Зидана.

«Фанаты «Реала», учитывая недавнее тяжелое поражение от «Атлетико», обеспокоены ли вы будущим Зинедина Зидана на посту главного тренера команды?» – говорится в опросе.

53% болельщиков проголосовали за вариант «Зидан не доработает до Рождества», 47% – за вариант «Верим в Зизу».

В матче Международного Кубка чемпионов, который прошел 27 июля, «Реал» уступил «Атлетико» со счетом 3:7.

Зидан возглавил «Реал» по ходу прошлого сезона, сменив аргентинца Сантьяго Солари.

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