Eurosport
Неизвестный пытался прорваться через охрану и атаковать Месси
Лео спокойно танцевал с женой, но потом все изменилось.
Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси очень разносторонне проводит отпуск после морально трудного Кубка Америки и набирается сил перед новым сезоном.
На Ибице 32-летний Лео зажигательно танцевал с женой Антонеллой Рокуццо. Пара двигалась под песню «Por Primera Vez» аргентинской группы Los Palmeras.
Но не все было так спокойно – на одной из вечеринок неизвестный пытался пробиться к Месси через толпу и атаковать футболиста. Охранники не допустили нарушителя порядка к звезде.
- Также Месси отдыхал на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.
- «Барса» планирует предложить Лионелю пожизненный контракт.
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