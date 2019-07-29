Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси очень разносторонне проводит отпуск после морально трудного Кубка Америки и набирается сил перед новым сезоном.

На Ибице 32-летний Лео зажигательно танцевал с женой Антонеллой Рокуццо. Пара двигалась под песню «Por Primera Vez» аргентинской группы Los Palmeras.

Но не все было так спокойно – на одной из вечеринок неизвестный пытался пробиться к Месси через толпу и атаковать футболиста. Охранники не допустили нарушителя порядка к звезде.

Также Месси отдыхал на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.

«Барса» планирует предложить Лионелю пожизненный контракт.

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