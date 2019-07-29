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Неизвестный пытался прорваться через охрану и атаковать Месси

Неизвестный пытался прорваться через охрану и атаковать Месси
Eurosport

31 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Лео спокойно танцевал с женой, но потом все изменилось.

Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси очень разносторонне проводит отпуск после морально трудного Кубка Америки и набирается сил перед новым сезоном.

На Ибице 32-летний Лео зажигательно танцевал с женой Антонеллой Рокуццо. Пара двигалась под песню «Por Primera Vez» аргентинской группы Los Palmeras.

Но не все было так спокойно – на одной из вечеринок неизвестный пытался пробиться к Месси через толпу и атаковать футболиста. Охранники не допустили нарушителя порядка к звезде.

  • Также Месси отдыхал на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.
  • «Барса» планирует предложить Лионелю пожизненный контракт.

Месси сыграл в футбол с детьми и собакой Халком, мощи которой позавидует сам супергерой

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