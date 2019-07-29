Мадридский «Реал» не хочет отпускать полузащитника Хамеса Родригеса в Атлетико». Хотя в какой-то момент клубы находились в продвинутой стадии переговоров, а президенты клубов Флорентино Перес и Мигель Анхель Хиль Марин провели встречу, чтобы обсудить переход колумбийца, сейчас трансфер почти невозможен.

По данным Marca, на настрой «Реала» относительно перехода Хамеса в «Атлетико» повлиял результат недавнего матча на предсезонном турнире, в котором «индейцы» унизили противника 7:3. Теперь «Мадрид» не намерен усиливать прямого конкурента и рассматривает вариант с продажей Родригеса в «Наполи».

Так как Хамес был вторым после Кристиана Эриксена в шорт-листе «Атлетико» на позицию креативного полузащитника, теперь мадридцы находятся в поисках других вариантов.

В летнее трансферное окно «Атлетико» приобрел девятерых игроков общей стоимостью свыше 350 млн евро.

Хамес прошлый сезон провел в аренде в «Баварии». Колумбиец не хочет оставаться в «Реале», а Зинедин Зидан не рассматривает его в качестве игрока основного состава и просит продать в другой клуб.

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