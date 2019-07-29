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Marca: «Зенит» близок к покупке Малкома за 40 млн евро
Кажется, клубы РПЛ проводят нереальную трансферную кампанию.
«Зенит» сделал «Барселоне» предложение о покупке бразильского полузащитника Малкома.
По информации Marca, сине-бело-голубые готовы заплатить за 22-летнего игрока требуемые каталонцами 40 млн евро. Клубы уже вступили в переговоры.
Главным конкурентом «Зенита» в борьбе за полузащитника считается дортмундская «Боруссия». Также на игрока претендовал «Тоттенхэм».
- Малком перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 млн евро.
- Футболист вышел на поле в 24 матчах сезона-2018/19, забил четыре мяча и два раза ассистировал.
- «Барселона» сообщала о желании продать бразильца. Его собирались включить в сделку по приобретению Неймара.
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