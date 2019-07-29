«Зенит» сделал «Барселоне» предложение о покупке бразильского полузащитника Малкома.

По информации Marca, сине-бело-голубые готовы заплатить за 22-летнего игрока требуемые каталонцами 40 млн евро. Клубы уже вступили в переговоры.

Главным конкурентом «Зенита» в борьбе за полузащитника считается дортмундская «Боруссия». Также на игрока претендовал «Тоттенхэм».

Малком перешел в «Барселону» летом 2018 года из «Бордо» за 41 млн евро.

Футболист вышел на поле в 24 матчах сезона-2018/19, забил четыре мяча и два раза ассистировал.

«Барселона» сообщала о желании продать бразильца. Его собирались включить в сделку по приобретению Неймара.

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