Мадридский «Реал» не расстанется с Хамесом Родригесом в летнее трансферное окно.

Представители клуба сообщили колумбийцу, что Зинедин Зидан рассчитывает на него в связи с тяжелой травмой Марко Асенсио, который предположительно выбыл до конца следующего сезона, сообщает Marca.

Кроме того, «Мадрид» не хочет отпускать Хамеса в «Атлетико», который им активно интересуется. Причиной послужило разгромное поражение в товарищеском турнире (3:7), из-за которого «Реал» больше не планирует усиливать конкурентов.

Хамес провел последние два сезона в аренде в «Баварии».

Асенсио порвал крестообразную связку в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала».

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