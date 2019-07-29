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Marca: «Реал» не продаст Хамеса в связи с травмой Асенсио
У «Мадрида» возникли кадровые сложности.
Мадридский «Реал» не расстанется с Хамесом Родригесом в летнее трансферное окно.
Представители клуба сообщили колумбийцу, что Зинедин Зидан рассчитывает на него в связи с тяжелой травмой Марко Асенсио, который предположительно выбыл до конца следующего сезона, сообщает Marca.
Кроме того, «Мадрид» не хочет отпускать Хамеса в «Атлетико», который им активно интересуется. Причиной послужило разгромное поражение в товарищеском турнире (3:7), из-за которого «Реал» больше не планирует усиливать конкурентов.
- Хамес провел последние два сезона в аренде в «Баварии».
- Асенсио порвал крестообразную связку в матче Международного кубка чемпионов против «Арсенала».
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