Пранкеры сообщили о бомбах в машинах Месси и Суареса, но полиция с собаками ничего не нашла

В полицию Барселоны поступил ложный звонок о заложенных бомбах в автомобилях Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые стоят на парковке местного аэропорта «Эль-Прат», пока футболисты находятся в отпуске на Ибице.

По информации Mundo Deportivo, на место оперативно прибыли эксперты, специализирующиеся на отслеживании взрывчатых веществ, и поисковые собаки. Они выявили, что угроза оказалась ложной.

Суарес прибудет в Барселону и вернется к тренировкам завтра, 31 июля, Месси – 4 августа.

Месси провел часть отпуска на Ибице, а также отдохнул с семьей на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.

«Барса» планирует предложить Лео пожизненный контракт.

Неизвестный пытался прорваться через охрану и атаковать Месси

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