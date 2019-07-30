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Пранкеры сообщили о бомбах в машинах Месси и Суареса, но полиция с собаками ничего не нашла
Телефонные террористы в деле.
В полицию Барселоны поступил ложный звонок о заложенных бомбах в автомобилях Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые стоят на парковке местного аэропорта «Эль-Прат», пока футболисты находятся в отпуске на Ибице.
По информации Mundo Deportivo, на место оперативно прибыли эксперты, специализирующиеся на отслеживании взрывчатых веществ, и поисковые собаки. Они выявили, что угроза оказалась ложной.
Суарес прибудет в Барселону и вернется к тренировкам завтра, 31 июля, Месси – 4 августа.
- Месси провел часть отпуска на Ибице, а также отдохнул с семьей на эксклюзивном курорте на острове в Карибском бассейне.
- «Барса» планирует предложить Лео пожизненный контракт.
Неизвестный пытался прорваться через охрану и атаковать Месси
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