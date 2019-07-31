Полузащитник «Барселоны» Малком определился с будущим клубом.

25-летний бразилец твердо собрался в санкт-петербургский «Зенит». Руководство каталонского клуба устраивает предложение из России – 40 миллионов евро плюс 5 млн бонусов. Самому футболисту «Зенит» даст зарплату в 6 миллионов евро, остальные претенденты на Малкома не готовы столько платить игроку.

«Барселона» получила еще один оффер на полузащитника – от английского «Эвертона». Но Малком уже определился и хочет перейти в «Зенит». Кроме того, он и агенты отклонили предложение из неназванного клуба MLS. Представители бразильца также довольны щедрой комиссией, которую выпишут менеджеры питерской команды. Об этом пишет каталонская газета Sport.

В сезоне-2018/19 Малком провел за «Барселону» во всех турнирах 24 матча и забил 4 мяча.

Прошлым летом игравший за «Бордо» бразилец договорился с итальянской «Ромой», но передумал из-за предложения сине-гранатовых и переехал на «Камп Ноу» за 42 миллиона евро.

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