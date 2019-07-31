«Зенит» покупает дублера Месси в «Барселоне». Что нужно знать про Малкома

Что это за игрок?

22-летнего бразильца родители назвали в честь знаменитого борца за права чернокожих Малкольма Икс. Как и Роналдиньо, Кака или Робиньо, Малком в детстве много играл в футзал. «Он всегда очень естественно работал с мячом. Футзал помог ему отточить дриблинг на небольших пространствах», – говорил о воспитаннике бывший тренер молодежки «Коринтианса» Осмар Лоос.

Малком в «Коринтианс»Getty Images

Футбольную карьеру он начал в родном Сан-Паулу, попав в молодежную команду «Коринтианса» в 11 лет. В августе 2014-го Малком дебютировал за основу в бразильской Серии А, а в сентябре того же года забил первый мяч.

В 2015-м году «Коринтианс» выиграл чемпионат, а Малком был твердым игроком стартового состава. В том же году бразилец выступил на чемпионате мира для молодежных команд. Правда, на том турнире почти не играл. Его команда уступила в финале сербам в дополнительное время.

Малкома нередко сравнивают с Неймаром и Виллианом. Левоногий вингер с отличной техникой зачастую получает преимущество над защитниками за счет скорости. Однако он совсем не прямолинеен, с удовольствием участвует в комбинациях, нередко уходит с фланга в центр. Но при необходимости может работать и в стиле Дугласа Косты – играя исключительно на краю.

Как оказался в «Барселоне»?

В январе 2016 года Малком переехал во Францию. «Бордо» заплатил пять миллионов евро за половину прав на игрока. В Лиге 1 бразилец провел три сезона: в общей сложности сыграл 96 матчей и забил 23 мяча. А в чемпионате-2017/18 стал лучшим бомбардиром команды, попавшей по итогам сезона в Лигу Европы.

«Когда хорош Малком, хороша и команда. Он серьезен, очень техничен и прекрасно читает игру. Он все еще молод, ему не хватает опыта, и поэтому парень немного непоследователен. Но у него невероятный талант», – такие слова произнес после одного из матчей тренер «Бордо» Жослен Гурвеннек.

По итогам успешного сезона в Лиге 1 на Малкома вышли солидные европейские клубы. «Рома», «Интер», «Барселона» и «Эвертон» сделали предложения. Резче других оказались римляне. 23 июля 2018-го «Рома» объявила в твиттере о трансфере Малкома за 36 миллионов евро. Игрок уже купил билет на самолет в Италию, где должен был пройти медицинский осмотр и заключить контракт. Но тут Малкому позвонила «Барселона».

Малком в «Барселоне»Getty Images

«Я никогда не принимал предложение «Ромы». Это мои агенты сказали «да». Я был доволен, но затем появился вариант с «Барселоной». Тренироваться, играть и прогрессировать рядом с лучшими футболистами – моя мечта». В итоге 24 июля Малком заключил контракт с каталонцами на пять лет. Стоимость трансфера составила 41 миллион евро.

Почему не получилось в Испании?

Уже в сентябре прошлого года стало ясно – у Малкома проблемы. Он проводил катастрофически мало времени на поле, а потом и вовсе перестал попадать в заявку. Daily Mail сообщило, что Эрнесто Вальверде изначально не был заинтересован в игроке – идея подписать футболиста принадлежала президенту клуба Хосепу Мария Бартомеу. Вскоре выяснилось, что с тренером даже не советовались перед трансфером.

Разумеется, бразилец недоумевал из-за отсутствия игрового времени, но руководство клуба успокаивало футболиста и обещало, что шанс проявить себя еще будет. Вальверде нехотя комментировал сложившуюся ситуацию в течение всего сезона. «У Малкома такие же шансы, как и у всех остальных, мы следим за ним. Возможно, ему нужно лучше принимать решения на поле и прибавить в решимости. У него хороший потенциал».

Непонятно, какая роль в команде предназначалась Малкому изначально. В «Бордо» он в зависимости от схемы играл правого полузащитника или правого нападающего. В «Барселоне» роль правого форварда формально отводится Лионелю Месси. Выходит, Малком был нужен лишь для тех редких моментов, когда Лео отсутствовал.

В прошлом сезоне бразилец сыграл 15 матчей во всех турнирах, в основном выходя на замену, и забил по мячу в Ла Лиге и Кубке Короля. В конце мая стали появляться новости о желании Малкома покинуть Каталонию. Он был недоволен количеством игрового времени.

На какой позиции он может выступать в «Зените»?

Справа в полузащите. Малкому удобна нынешняя схема петербуржцев – 4-4-2. После перехода бразильца атака «Зенита» будет выглядеть впечатляюще: слева – Дриусси, справа – Малком, пара нападающих – Дзюба и Азмун.

Правда, с появлением Малкома Сергею Семаку придется ломать голову над соблюдением лимита. Петербуржцы уже сейчас выпускают на поле шесть легионеров, в пользу звездного новичка кем-то из них в матчах РПЛ придется жертвовать. Возможно, пострадает только появившийся Дуглас Сантос, и слева в обороне будет чаще играть Юрий Жирков. Легче станет со следующего сезона — Семак сможет выпускать восьмерых иностранцев разом.

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